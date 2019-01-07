Bolsa opera em alta e dólar cai para R$ 3,70

Economia
O dólar é negociado neste momento a R$ 3,70 (R$ 3,7035), queda de 0,35% em relação ao pregão da última sexta-feira
O índice Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de Valores), abriu o dia hoje (7) em alta e, às 10h46, atingia 92.134 pontos, alta de 0,34%.
O dólar é negociado neste momento a R$ 3,70 (R$ 3,7035), queda de 0,35% em relação ao pregão da última sexta-feira.
Na sexta-feira (4), o Ibovespa fechou com mais um recorde nominal ao encerrar o dia em 91.840 pontos, uma alta de 0,30% sobre o pregão anterior. Naquele dia, o dólar valia R$ 3,7160.
Economia
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Justiça
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