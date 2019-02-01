Petrobras reduz preço da gasolina em 1% nas refinarias

Economia
O último anúncio de queda no preço da gasolina havia sido feito no dia 30 de janeiro
A Petrobras anunciou hoje (1º) uma redução de 1% no preço da gasolina negociada em suas refinarias. A partir de amanhã (2), o litro do combustível será vendido a R$ 1,4758 para as distribuidoras.
O último anúncio de queda no preço da gasolina havia sido feito no dia 30 de janeiro, quando o combustível caiu de R$ 1,5104 para R$ 1,4907.
Já o preço do litro do óleo diesel foi mantido em R$ 2,0198, segundo a Petrobras.
Economia
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