Empresa de tecnologia oferece vagas de emprego para Três Lagoas e Inocência

A Eldorado Brasil está com vagas abertas para mecânico de máquinas, técnico de enfermagem do trabalho, cozinheiro, operador de maquinas especiais, operador de área II – caustificação e forno de cal e analista contábil I.

Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar os currículos na aba “Trabalhe Conosco”, no site da companhia.

A empresa busca atrair pessoas que possam colaborar ativamente com o desenvolvimento da empresa com meios sustentáveis, de forma inovadora e focada em resultados. É importante que os candidatos que tenham características em conformidade com os valores da empresa, atitude de dono, determinação, disciplina, disponibilidade, franqueza, humildade e simplicidade.