Empresa de tecnologia oferece vagas de emprego para Três Lagoas e Inocência

Emprego
A Eldorado Brasil está com vagas abertas para mecânico de máquinas, técnico de enfermagem do trabalho, cozinheiro, operador de maquinas especiais, operador de área II – caustificação e forno de cal e analista contábil I.
Os interessados em participar do processo seletivo devem cadastrar os currículos na aba “Trabalhe Conosco”, no site da companhia.
A empresa busca atrair pessoas que possam colaborar ativamente com o desenvolvimento da empresa com meios sustentáveis, de forma inovadora e focada em resultados. É importante que os candidatos que tenham características em conformidade com os valores da empresa, atitude de dono, determinação, disciplina, disponibilidade, franqueza, humildade e simplicidade.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS