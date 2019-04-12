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CEIF-FCO aprova R$ 120,2 milhões para novos empreendimentos em MS

Renan Nucci

Publicado em 12/04/2019 às 11:10

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O CEIF-FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), presidido pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) aprovou, em sua 3ª Reunião Ordinária, R$ 120,2 milhões para novos empreendimentos dos setores empresarial e rural em 21 municípios de Mato Grosso do Sul.

Na reunião, realizada na última quarta-feira (10.4), na Semagro, foram analisadas e aprovadas 34 cartas consulta sendo: R$ 84.491.053,83 no setor Empresarial e R$ 35.730.275,56 no setor Rural, perfazendo assim o total geral de R$ 120.221.327,00, beneficiando os municípios de Três Lagoas, Campo Grande, Pedro Gomes, Caarapó, Vicentina, Amambai, Nova Andradina, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Dourados, Corguinho, Corumbá, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Laguna Carapã, Miranda, Aquidauana, Paraíso das Águas, Bandeirantes e Ponta Porã.

Na reunião também foram apresentados os valores do FCO já devidamente contratados junto a cada uma das instituições financeiras: “Em pouco menos de quatro meses, temos R$ 215 milhões efetivamente contratados junto ao FCO, de um total de R$ 2,26 bilhões que Mato Grosso do Sul dispõe de recursos do Fundo em 2019. O Banco do Brasil nos informou que estão em tramitação interna cerca de R$ 485,5 milhões em financiamentos do setor Rural e R$ 744,4 milhões do setor Empresarial. O banco reforçou o empenho para agilizar as contratações, da mesma forma, vamos intensificar a divulgação das facilidades e competitividade do Fundo junto ao setor produtivo”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro, que preside o CEIF-FCO.

De janeiro ao início de abril de 2019, já foram contratados R$ 140.934.872,52 no FCO Rural e R$ 42.132.911,45 no FCO Empresaria no Banco do Brasil. Já no BRDE, no mesmo período, foram contratados R$ 32.340.351,75 na modalidade Rural e ainda nenhuma contratação na modalidade Empresarial.

Entre as operações mais contratadas estão o financiamento de máquinas, implementos e equipamentos (FCO Rural): R$ 64.594.704,76; contratos ligados ao Pronaf (FCO Rural): R$ 18.420.660,00; e melhoramentos e apoio à produção (FCO Rural): R$ 12.890.812,43. Já os municípios com o maior volume de contratações são Maracaju (R$ 24.466.645,02); Campo Grande (R$ 22.202.344,28); Ponta Porã (R$ 10.168.266,67); Sidrolândia (R$ 9.770.990) e Dourados (R$ 8.267.441).

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