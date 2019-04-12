Grupo Simasul pede recuperação judicial para quitar dívidas

O grupo Simasul, conhecido pela siderúrgica mantida em Aquidauana, anunciou nesta semana que entrou em recuperação judicial. Com uma dívida de R$ 7 milhões, a empresa tem tido dificuldades para as operações do dia a dia por falta de capital de giro. A empresa é reconhecida no mercado pela alta produção de toneladas de ferro ao dia.

“Entramos com pedido para recuperar a empresa. Nós temos dívidas que foram criadas na época da crise em que ficamos parados. Então, o que a gente fez foi assumir tudo o que a gente deve e pedir prazo para pagar”, afirma a diretora do grupo, Meirielle Alves Gonçalves.

Com 250 funcionários, a diretora descarta falência. “O grupo continua operando e faturando normalmente”, garante. E acrescenta sobre as necessidades. “Estávamos deixando de pagar matéria-prima, por exemplo, para pagar credores. Por isso, para continuarmos de maneira sadia com a empresa, precisamos pagar nossos funcionários e matéria-prima, para continuar faturando e, com meu lucro, pagar as nossas dívidas”, afirma.

Além da própria Simasul, o pedido é assinado pela Transdelta Transportadora Ltda. (responsável pelo transporte do ferro-gusa e do carvão vegetal), Auto Posto Asa Branca Ltda. (que abastece a frota), DNA Energética Ltda. (produtora de carvão vegetal consumido pela siderúrgica) e Delta Indústria Siderúrgica e Reciclagem de Metálicos Ltda.

História - O Grupo Simasul começou ao adquirir o imóvel pertencente à unidade pioneira de ferro gusa implantada ainda na década de 70 chamadas de “Siderúrgica Sulmatogrossense Ltda”, desativada no início dos anos 80.

No mês de dezembro de 2004 foram iniciadas as obras de recuperação e modernização do pátio e alto-forno da Indústria Siderúrgica de Ferro Gusa do Mato Grosso do Sul Ltda – denomidada Simasul Siderurgia Ltda.

Com capacidade instalada de produção de 150 toneladas por dia, logo a Simasul se firmou como uma das principais Siderúrgicas do estado na produção de ferro.

Confira nota divulgada pela empresa ao jornal O Pantaneiro

Para o ajuizamento da Recuperação Judicial a Simasul contratou o escritório RSSA de São Paulo, especializado na área, que conduziu, com sucesso, uma recente recuperacao judicial no município de Dourados.

Segundo o advogado Ricardo Amaral Siqueira, sócio do RSSA, a recuperação judicial trará inúmeros benefícios, inclusive para os credores, que receberão as suas obrigações de forma sustentável, sem a necessidade de ações individuais que, por sua vez, ensejavam o bloqueio de faturamento do grupo.

Outro benefício previsto da Lei é o pagamento preferencial de dívidas trabalhistas de funcionários e ex-funcionários, inclusive de FGTS, que terão o pagamento iniciado tão logo aprovado o plano de recuperação judicial

Por outro lado, também serão mantidos postos de trabalho e fixadas novas diretrizes de gestão, que impulsionarão o grupo para um novo ciclo de crescimento.