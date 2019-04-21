JBS tem mais de 60 vagas abertas em MS; oito delas em Anastácio

Emprego
Analista Jurídico, Eletricista Industrial, Técnico em Enfermagem e Analista de Recrutamento e Seleção são algumas das vagas disponíveis
A JBS anunciou a abertura de 62 oportunidades de emprego em suas unidades de Campo Grande, Ponta Porã e Anastácio, em Mato Grosso do Sul. As vagas vão da produção até áreas técnicas. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer às unidades nas datas e horários especificados abaixo, levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG.
Confira as oportunidades e requisitos necessários:
Anastácio - 8 vagas: Eletricista Industrial com curso de eletricista industrial (desejável NR 10 e SEP 40), e Faqueiro - (Candidatos do sexo masculino devem levar o documento de reservista)
Triagem: De segunda a sexta-feira, a partir das 9h
Local: Av. Vanderlei, 1012, bairro Frigorífico, Anastácio, MS
Informações: (67) 99984-3798
Campo Grande - unidade II - 50 vagas: Analista Jurídico, Analista de Logística, Analista de Produção, Mecânico de Manutenção (com curso de mecânica), Eletricista Industrial com curso de eletricista industrial (desejável NR 10 e CEP 40), Eletrotécnico com curso de eletrotécnica (desejável NR 10 e SEP 40), Operador de Máquinas (desejável NR 12), Operador de Sala de Máquinas, Operador de produção, Desossador, Faqueiro e Refilador. A planta também possui vagas para pessoas com deficiência (PCD).
Triagem: 22/04 (segunda-feira), às 7h
Local: Rodovia BR 060, s/n - Zona Rural - saída para Sidrolândia.
Informações: (67) 4009-7500
Campo Grande - unidade I - 2 vagas: Analista de Recrutamento e Seleção, e Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem com especialização em segurança do trabalho para atuar no período noturno.
Triagem: De segunda a sexta-feira), às 7h
Local: Av. Duque de Caxias, 7255 - Vila Nova Campo Grande
Informações: (67) 2107-2500
Ponta Porã - 2 vagas: Eletricista Industrial com curso técnico em eletrônica (desejável NR 10, SEP 40 e experiência na função)
Triagem: 23 e 24/04 (terça e quarta-feira), às 9h
Local: Rua Porto Murtinho, 2-324 - Chácaras Alvorada, Ponta Porã, MS
Informações: (67) 3437-3621
Economia
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INFRAESTRUTURA
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Justiça
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