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Projeto de Aquidauana está entre os finalistas do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Ao todo, 11 municípios são finalistas da iniciativa que reconhece projetos em prol do desenvolvimento dos pequenos negócios

Thailla Torres

Publicado em 22/04/2019 às 14:50

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O Sebrae (MS) realiza nesta quarta-feira (24), às 10 horas, no hall de sua sede em Campo Grande, a cerimônia de Premiação Estadual da décima edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. A iniciativa é um reconhecimento aos gestores públicos que implementaram projetos para promover o desenvolvimento dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública.

O prêmio reconhece projetos que fomentam o desenvolvimento econômico sustentável do município, por meio da criação de um ambiente legal para os pequenos negócios da cidade e do campo, e da disseminação da cultura empreendedora à sociedade.

Nesta etapa estadual, 22 municípios inscreveram seus projetos nas seguintes categorias: Compras Governamentais de Pequenos Negócios; Desburocratização e Implementação da Redesimples; Empreendedorismo na Escola; Inclusão Produtiva e Apoio ao MEI; Inovação e Sustentabilidade; Pequenos Negócios no Campo; e Políticas Públicas para Desenvolvimento Pequenos Negócios.

São finalistas 14 projetos de 11 municípios, que estarão presentes na ocasião: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Juti, Maracaju, Naviraí, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Terenos.

 Os ganhadores participam automaticamente da etapa nacional, que terá sua premiação no dia 05 de junho em Brasília-DF.

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