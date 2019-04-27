Conta de energia elétrica ficará mais cara em maio, alerta Aneel

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou nesta sexta-feira (26) que a bandeira tarifária em maio será da cor amarela, com custo de R$ 1 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.

A agência explica que no mês iniciam a estação seca nas principais bacias hidrográficas do SIN (Sistema Interligado Nacional), embora a previsão hidrológica para maio indique tendência de vazões próximas à média histórica, o patamar da produção hidrelétrica já reflete a diminuição das chuvas, elevando o risco hidrológico.

“Diante da perspectiva de que as afluências aos principais reservatórios fiquem perto da média, o preço esperado para a energia deve permanecer próximo ao registrado nos últimos meses”, apontou a Aneel em nota.

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das bandeiras tarifárias tem as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicando se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.