Presidente da Sicredi Pantanal prestigia inauguração da LAR em Maracaju

Na noite de ontem, o presidente da Sicredi Pantanal, Emerson Perosa, representou o Sistema OCB/MS, na inauguração da LAR Cooperativa Agroindustrial, que ocorreu em Maracaju.

O evento de inauguração do novo escritório teve a participação do presidente da Cooperativa Lar, Sr Irineu da Costa Rodrigues, das diretorias, convidados e autoridades, entre elas o governador Reinaldo Azambuja, assim como o prefeito de Maracaju, Maurílio Ferreira Azambuja (MDB).

Segundo a cooperativa, ela tem três unidades na cidade de Maracaju, e fez a entrega do escritório novo. Ao todo a LAR atua em 12 unidades em Mato Grosso do Sul: Maracaju, Antônio João, Dourados, Amambai, Aral Moreira, Bonito, Douradina, Rio Brilhante, Laguna Caarapã, Ponta Porã, Sete Quedas e Sidrolândia. Também funciona nos estados do Paraná (13 cidades), além de Santa Catarina.