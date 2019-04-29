Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:44

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Grupo coreano anuncia investimento de R$ 6 bilhões em usina solar em MS

Investimento de R$ 6 bilhões foi comunicado neste domingo, durante audiência na Câmara de Anaurilândia

Thailla Torres

Publicado em 29/04/2019 às 17:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Representantes do grupo Korean System Business, da Coreia do Sul, anunciaram neste domingo (28) em Anaurilândia. O investimento de US$ 1,5 bilhão (aproximadamente de R$ 6 bilhões) na construção de uma usina fotovoltaica que, segundo eles, será a maior do mundo. O comunicado foi feito durante audiência pública na Câmara Municipal.

Durante o ato, os empresários assinaram um protocolo de incentivos que deverá viabilizar o empreendimento. Segundo o Perfil News, o aporte era disputado com outros municípios brasileiros. Além da usina, será construída uma fábrica de painéis solares e uma de lâmpadas de LED.

O anúncio foi feito por um grupo formado por cerca de dez empresários, por volta das 12h30. Eles foram recebidos pelo prefeito Edson Takazono (MDB) na entrada da cidade e, de lá, seguiram para o local onde a fábrica será instalada. Depois, seguiram à Câmara, onde participaram de audiência com cerca de 100 pessoas.

Representantes do grupo explicaram à imprensa que a opção por Anaurilândia se deveu à alta incidência de sol sobre a cidade. A intenção é iniciar as obras assim que todas as licenças ambientais forem entregues –o que deve ocorrer em cerca de oito meses.

Não foi informado durante o evento o número de empregos diretos a serem gerados, porém, gera-se expectativa de que o empreendimento atrairá empresas satélites, que atuariam como fornecedoras. Nesta segunda-feira (29), os investidores devem ser encontrar com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para oficializar ao Estado a intenção de se instalarem na Costa Leste.

Confirmação – a KSB discutia com cidades de diferentes partes do país a possibilidade de se instalar . Desde outubro de 2018, porém, as conversas se intensificaram com a gestão de Anaurilândia, quando um protocolo de intenções foi assinado entre a gestão de Takazono e o executivo Jong Park.

Além da incidência de luz solar, a proximidade com o Estado de São Paulo, que promete ser um grande mercado consumidor, e da Usina Hidrelétrica Sergio motta, pesaram na decisão, assim como o terreno oferecido para a instalação da empresa (com cerca de 300 hectares e características favoráveis à instalação da fábrica

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo