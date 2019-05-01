Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:45

Buscar

Últimas notícias
X

Pauta fiscal

Gasolina sobe 1,4% e terá novas altas no Estado

Valor médio do litro da gasolina chega a R$ 4,163

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2019 às 10:37

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os preços dos combustíveis tiveram nova majoração nesta semana de quase 4% em relação à semana passada e podem subir ainda mais com a mudança amanhã na pauta fiscal dos produtos em Mato Grosso do Sul. Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 21 e 27 de abril em 88 postos do Estado, aponta que, somente na Capital, a gasolina subiu 1,43%, com valor médio chegando a R$ 4,163. O menor preço ficou em R$ 4,055, enquanto o mais caro chegou aos R$ 4,339.

No Estado, o preço médio ficou em R$ 4,255 para os consumidores, com a cotação mais elevada em Corumbá, que chegou a R$ 4,64 em média.

Leia Também

• Preço médio da gasolina sobe 1,3% e chega aos R$ 4,25 em MS

• Pela 5ª semana consecutiva, gasolina sobe e chega a R$ 4,51 em MS

• Petrobras sobe preço da gasolina nas refinarias em R$ 0,10

Já o preço médio do etanol teve aumento de 3,48% em uma semana nos estabelecimentos de Campo Grande, chegando a R$ 3,475 o custo médio. O valor mais em conta ficou em R$ 3,199 e o maior, em R$ 3,999. Em MS, a média ficou em R$ 3,552, avanço de 2,92% diante da semana passada. 

O diesel apresentou média de R$ 3,686 no Estado. O valor mais barato registrado pela ANP foi de R$ 3,499 na Capital e o mais caro, de R$ 3,990 no município de Nova Andradina. A média na Capital foi de R$ 3,639. A pesquisa do diesel foi realizada em 50 postos de Mato Grosso do Sul.

Pauta

O consumidor de Campo Grande ainda deve se preparar para mais aumentos dos combustíveis nestes próximos dias. Com a mudança da pauta fiscal hoje, a majoração pode chegar a 4,29%, como no caso da gasolina. De acordo com tabela publicada semana passada no Diário Oficial da União pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em relação à gasolina comum, o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) do combustível sairá de R$ 4,1274 para R$ 4,3046 – um avanço de dezessete centavos. Para a aditivada, o novo valor de referência é de R$ 6,0955, o que representa alta de 1,79% em relação aos R$ 5,9880 praticados atualmente.

O etanol terá elevação de 1,11% e valor de referência fixado em R$ 3,4251, diferença de três centavos em relação ao preço médio em vigor, de R$ 3,3876.

Outro produto com acréscimo expressivo no preçomédio ao consumidor será a querosene de aviação, com alta de 4,01%, subindo de R$ 3,0698 para R$ 3,1928.

Ainda conforme o Ato Cotepe do Confaz, o valor de referência para o litro do diesel S-10 no Estado vai de R$ 3,7241 para R$ 3,7576, acréscimo de 0,89%. Já no óleo diesel, o reajuste ficará em 0,96%, com valores passando de R$ 3,6077 para R$ 3,6425 no próximo mês.

O gás de cozinha (GLP) traz uma surpresa, com leve queda de 1,03% nos valores. A tabela do Confaz estabelece preço de R$ 5,5146 – um pouco abaixo dos R$ 5,5718 praticados no mercado.

Enquanto isso, o gás natural veicular (GNV) mantém o valor de referência igual ao atual. O preço médio para o combustível fica em R$ 2,9429.

O chamado Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final é uma espécie de preço médio no comércio varejista de combustíveis e resulta de sondagem realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda para fins de tributação. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo