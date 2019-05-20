Preço do gás de cozinha vai de R$ 60 a R$ 99 em MS, aponta pesquisa

O valor do botijão de gás de 13 kg ficou entre R$ 60,00 e R$ 99,00 em Mato Grosso do Sul entre os dias 12 e 18 de maio, de acordo com a pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O preço mais barato foi encontrado em Campo Grande enquanto o produto mais caro foi encontrado em Coxim.

O Estado fechou a semana com média de R$ 71,81, alta de 0,63% em relação à pesquisa realizada de 5 a 11 de maio. Na Capital a alta foi ainda maior, de 1,29%, fechando a semana com média de R$ 69,05.

A média mais alta foi registrada em Corumbá, a R$ 93. Em Coxim a unidade do botijão de cozinha ficou em R$ 89,50. Em Dourados e Nova Andradina o produto custou R$ 71,17 e R$ 74,45, respectivamente. Já em Ponta Porã o valor médio ficou em R$ 69. Três Lagoas registrou a média mais baixa para o consumidor, R$ 64,86.

Foram pesquisados 115 estabelecimentos pela ANP.