Indústrias de MS registram saldo positivo de 2.234 novos postos de trabalho de janeiro a abril

A retomada na geração de emprego pelo setor industrial de Mato Grosso do Sul, que é composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, consolidou-se no período de janeiro a abril deste ano, conforme aponta levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems. De acordo com os dados disponibilizados, nesses quatro meses, as indústrias do Estado registram saldo positivo de 2.234 postos de trabalho, que é resultado de 20.904 contratações e 18.670 demissões.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, nos últimos 12 meses, o saldo também segue positivo, com a abertura de 1.247 postos de trabalho na indústria estadual, que é resultado de 57.054 contratações e 55.807 demissões. “No mês de abril, o saldo também foi positivo em 605 postos de trabalho, fruto de 5.198 contratações e 4.593 demissões”, acrescentou.

Principais segmentos

O economista relata que, no ano, o saldo positivo pode ser creditado às indústrias de alimentos e bebidas (+876), química (+564), da construção (+504), da borracha, couros, peles e similares (+97) e de produtos minerais não metálicos (+78), enquanto nos últimos 12 meses o bom desempenho pode ser atribuído às indústrias de alimentos e bebidas (+1.857), extrativa mineral (+153), mecânica (+138) e metalúrgica (+91). “Com relação a abril, o saldo positivo é relativo às indústrias química (+451), de papel, papelão, editorial e gráfica (+78) e produtos minerais não metálicos (+31)”, citou.

Ezequiel Resende acrescenta que, graças a esse bom desempenho, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou abril de 2019 com 123.261 trabalhadores empregados, indicando elevação de 0,67% em relação ao mês anterior, quando o contingente ficou em 122.444 funcionários. “Atualmente a atividade industrial responde por 19% de todo o emprego formal existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás dos setores de serviços, que emprega 193.781 trabalhadores com participação equivalente a 29,8%, administração pública, com 133.908 empregados ou 20,6%, e comércio, com 127.286 empregados ou 19,6%”, pontuou.

Detalhamento

Em Mato Grosso do Sul, de janeiro a abril, 116 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 3.426 vagas, com destaque para a fabricação de álcool (+618), abate de suínos, aves e pequenos animais (+501), abate de reses, exceto suínos (+332), serviços especializados para construção (+213) e obras de engenharia civil (+192). Por outro lado, 91 atividades industriais apresentaram saldo negativo em Mato Grosso do Sul, proporcionando o fechamento de 1.192 vagas, sobressaindo a fabricação de biscoitos e bolachas (-291), manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica (-137) e montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas (-68).

Em relação aos municípios, constata-se que em 41 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a abril de 2019, proporcionando a abertura de 2.808 vagas, com destaque para Campo Grande (+507), Naviraí (+385), Aparecida do Taboado (+357), Itaquiraí (+197), Maracaju (+197), Paranaíba (+167), Coxim (+151), Sidrolândia (+96), Nova Andradina (+92), Dourados (+87), Chapadão do Sul (+74), Corumbá (+66) e Paraíso das Águas (+63). Por outro lado, em outros 28 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, provocando o fechamento de 574 vagas, sobressaindo Três Lagoas (-218), Selvíria (-126), Eldorado (-40), Sonora (-32) e Aquidauana (-22).