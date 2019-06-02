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Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio sobe para R$ 63 milhões

Os números sorteados foram: 01, 06, 23, 26, 39, 49

Thailla Torres

Publicado em 02/06/2019 às 07:15

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A Mega-Sena acumulou mais uma vez e, no próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (5), pode pagar R$ 63 milhões caso uma aposta acerte os seis números da loteria. Neste sábado, o sorteio do concurso 2156 foi realizado no Caminhão da Sorte, em Salvador (BA).

Os números sorteados foram: 01, 06, 23, 26, 39, 49. Mesmo que o prêmio principal não tenha saído, 91 apostas levarão pouco mais de R$ 40 mil por terem acertado cinco das seis dezenas sorteadas.

As apostas, que podem ser feitas em lotéricas ou pela internet, custam a partir de R$ 3,50. De forma online, os jogos podem ser realizados no Portal Loterias Online. O apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro.

O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

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