Dólar cai e fecha cotado a R$ 3,88; Bolsa sobe 1,26%

O dólar comercial encerrou a quinta-feira (6) em queda de 0,33%, cotado a R$ 3,883 para venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou o dia com alta de 1,26%, a 97.204,85 pontos.

O mercado financeiro se manteve atento às votações de projetos econômicos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal.

O STF retomou o julgamento para determinar se o governo poderá decidir sozinho pela privatização de estatais, mas a sessão ainda não havia terminado quando o mercado fechou.

Especialistas avaliam como positiva a agilidade dos Poderes de debater as pautas consideradas de mais importância, ajudando a trazer investidores estrangeiros, consequentemente, diminuindo o preço do dólar, que chegou aos R$ 4,10 em maio.

O Banco Central vendeu todos os 5.050 contratos de swap cambial tradicional ofertados para vencimento de julho. Em 26 operações, o Banco Central já rolou US$ 6,565 bilhões, de um total de US$ 10,089 bilhões a expirar em julho.

Fora do Brasil, as atenções do mercado financeiro seguem nos desdobramentos da guerra comercial dos Estados Unidos com China e México.