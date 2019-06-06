Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:55

Buscar

Últimas notícias
X

Economia

Dólar cai e fecha cotado a R$ 3,88; Bolsa sobe 1,26%

Mercado financeiro se manteve atento às votações de projetos econômicos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal

Thailla Torres

Publicado em 06/06/2019 às 17:42

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O dólar comercial encerrou a quinta-feira (6) em queda de 0,33%, cotado a R$ 3,883 para venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou o dia com alta de 1,26%, a 97.204,85 pontos.

O mercado financeiro se manteve atento às votações de projetos econômicos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal.

O STF retomou o julgamento para determinar se o governo poderá decidir sozinho pela privatização de estatais, mas a sessão ainda não havia terminado quando o mercado fechou.

Especialistas avaliam como positiva a agilidade dos Poderes de debater as pautas consideradas de mais importância, ajudando a trazer investidores estrangeiros, consequentemente, diminuindo o preço do dólar, que chegou aos R$ 4,10 em maio.

O Banco Central vendeu todos os 5.050 contratos de swap cambial tradicional ofertados para vencimento de julho. Em 26 operações, o Banco Central já rolou US$ 6,565 bilhões, de um total de US$ 10,089 bilhões a expirar em julho.

Fora do Brasil, as atenções do mercado financeiro seguem nos desdobramentos da guerra comercial dos Estados Unidos com China e México.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo