Bombeiros e PMs ganham aumento de efetivo e valorização na carreira

Reunião na governadoria / Divulgação

Com foco no reconhecimento dos profissionais que atuam na segurança da população de Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel anunciou nesta quarta-feira (7) aumento de efetivo e novidades na estruturação das carreiras de servidores militares.

"Faz mais de um ano que a gente vem discutindo uma reivindicação que é o retorno do sétimo nível para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Aos poucos vamos restabelecer para chegar nos 35%, é um compromisso que venho fazendo com a categoria”, afirmou.

Atualmente a tabela base para remuneração salarial das categorias está em quatro níveis com progressão de carreira a cada 10 anos. Com a volta do sétimo nível este intervalo cai pela metade.

"O governador foi sensível a essa pauta entendendo que com isso ele faz uma valorização funcional desse servidor para ele ficar junto com todas as outras categorias com tabela de crescimento de 5 em 5 anos. Esse é um primeiro passo, uma vitória para categoria e para o Estado no ponto de vista de reconhecimento do trabalho que é muito bem feito por sermos referência em segurança pública no país", explicou o secretário de Administração, Frederico Felini.

Será enviado um Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa prevendo a mudança que deve impactar a vida de 10 mil servidores ativos e inativos de Mato Grosso do Sul com acréscimo de R$ 60 milhões de reais ao ano para os cofres do governo.

“Com muita responsabilidade o governador vem atendendo essas associações e mantém um diálogo aberto para elevar de 22% aos 35% essa diferença no próximo ano. É uma conquista muito importante”, disse o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Dentro do pacote de valorização ainda está previsto aumento de efetivo. “A gente chega em um acordo da retomada das faixas salariais, que são os sete níveis, bem como a lei de fixação de efetivo das nossas guarnições, das nossas tropas e o chamamento dos militares remanescentes no último concurso público”, comemorou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Frederico Reis Pouso Salas.

A PM ganhará 500 novos integrantes até o final deste mês, enquanto que os bombeiros também terão de 15 a 25 novos oficiais. Somado à progressão de patentes, este aumento nos quadros das corporações terá impacto de aproximadamente R$ 70 milhões nos cofres do governo estadual por ano.

“Como sempre nosso governador Eduardo Riedel é sensível à valorização do profissional. Tudo vem a calhar realmente para que possamos avançar em segurança pública”, declarou o coronel Augusto dos Anjos, comandante-geral da Polícia Militar.

*Com informações da Comunicação Governo de MS