Com ritmo de crescimento, MS abre 895 empresas em junho

No ritmo de crescimento econômico, Mato Grosso do Sul contabilizou em junho a abertura de 895 empresas. Os dados foram divulgados ontem (1º) pela Junta Comercial (Jucems) e apontam que o setor de serviços desponta com 637 instituições, seguido pelo comércio com 221 e indústria com 37 estabelecimentos.

No ano são 5.727 firmas constituídas no Estado, com destaque no setor de serviços com 4.071 estabelecimentos; comércio 1.429 e indústria com 227.

Entre as cidades Campo Grande puxou o ranking de desenvolvimento com 385 empresas. Em segundo lugar veio Dourados com 97, Três lagoas 47 , Ponta Porã com 25 e Ribas do Rio Pardo com 22 novas firmas.

Na avaliação do diretor presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, o resultado reflete o crescimento econômico do Estado.

"Nós tivemos abertura de 895 novas empresas no mês passado, o que comprova que o desenvolvimento continua firme e forte em Mato Grosso do Sul. Estamos percebendo que o setor de serviços continua se destacando com praticamente 70% das firmas", citou.

Outro ponto detalhado pelo presidente da Jucems foi uma reação da construção civil. "As estatísticas apontam que o setor teve novos investimentos na área o que engrandece o nosso Estado. Com isso a Jucems mantem a sua política de simplificação e agilidade na liberação de processos para melhor atender a população", concluiu.