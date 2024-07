Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família em julho

Cartão do Bolsa Família / Roberta Aline/MDS

O cronograma de pagamento de julho do Bolsa Família tem início nesta quinta-feira, 18, em todo o país. São 20,8 milhões de famílias atendidas nos 5.570 municípios brasileiros, patamar que se mantém estável nos últimos quatro meses. O investimento do Governo Federal é de R$ 14,1 bilhões e o valor médio chega a R$ 682,56. Os repasses seguem de acordo com final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários até o dia 31 de julho.

Assim como em maio e junho, neste mês, dentro das ações de enfrentamento a desastres, as 670 mil famílias dos 497 municípios gaúchos receberão o pagamento de forma unificada nesta quinta, por meio de um repasse de R$ 453 milhões. São quase 13 mil famílias a mais em relação a junho. Elas recebem o benefício no valor médio de R$ 675,48. O pagamento unificado ocorre também em cinco municípios de Roraima, três do Amazonas, seis do Paraná e sete de Sergipe.

Primeira infância

Dentro da cesta de benefícios estabelecida com a retomada do programa em 2023, 9,43 milhões de crianças de zero a seis anos que integram as famílias amparadas pelo Bolsa Família recebem neste mês o Benefício Primeira Infância (BPI), no valor adicional de R$ 150. Para isso, serão investidos R$ 1,33 bilhão em recursos federais.

Adicional de R$ 50

Outras 12,4 milhões de crianças e adolescentes de sete a 16 anos incompletos recebem o Benefício Variável Familiar Criança. Somam-se a elas 3 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos incompletos amparados pelo Benefício Variável Familiar Adolescente. Ambos representam adicional de R$ 50 a cada integrante da família nesta faixa etária. O investimento em julho para saldar os dois benefícios é de R$ 710 milhões. Outros R$ 70 milhões garantem um adicional de R$ 50 a 1 milhão de gestantes e 401 mil nutrizes incluídas nas composições familiares.

Como de praxe no programa de transferência de renda do Governo Federal, ocorre o predomínio de mulheres como responsáveis familiares. Em julho, elas somam 17,39 milhões dos responsáveis familiares, ou 83,5% do total. Levando-se em conta o total de beneficiários, 72,8% se declaram de cor preta/parda.

O Bolsa Família tem um público prioritário, em razão das famílias estarem em situação de maior vulnerabilidade. Em julho, do total de beneficiários, 226 mil são de famílias com pessoas indígenas, 254 mil de quilombolas, 378 mil com catadoras de material reciclável e 228 mil com pessoas em situação de rua.

Com informações da Agência Brasil.