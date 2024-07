Exportação de peixes bate recorde no primeiro semestre de 2024 no Brasil

Entre janeiro e junho, foi exportado quase o mesmo volume, em valores, de todo o ano passado / Divulgação

A piscicultura brasileira gerou um volume de U$ 23,7 milhões em exportações no primeiro semestre deste ano, o que representa 96% das exportações do setor em todo o ano de 2023. Comparando-se o segundo e o primeiro trimestres de 2024, o crescimento foi de 72%, passando de U$ 8,7 milhões entre janeiro e março para U$ 15 milhões de abril a junho. Os bons números ratificam um cenário de crescimento constante verificado nos últimos anos no segmento.

Esses e outros dados estão disponíveis no Informativo Comércio Exterior da Piscicultura , que está na 18ª edição. A publicação disponibiliza, a cada trimestre, dados do Comex Stat, sistema oficial ligado ao Ministério da Economia que reúne estatísticas do comércio exterior de bens. A Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas-TO) analisa e organiza esses dados no boletim, que é publicado desde 2020. Atualmente, o informativo é um dos principais produtos do Centro de Inteligência da Aquicultura.

O valor das exportações vem crescendo a cada mês em 2024 e chegou a U$ 5,5 milhões em junho. Em termos de categorias de produtos, os filés frescos ou refrigerados permanecem como os mais exportados. No segundo trimestre, foram U$ 10,1 milhões, alta de 79% frente aos U$ 5,65 milhões registrados no primeiro trimestre. A participação dessa categoria no conjunto das exportações entre abril e junho foi de 67%; a segunda principal categoria, com 26% (ou U$ 3,9 milhões) do volume, foi a de peixes inteiros congelados.

Tilápia, a estrela

Como era de se esperar, a tilápia foi a espécie mais exportada pelo país no segundo trimestre de 2024: 92% do peixe exportado foi dessa espécie, que é a mais cultivada no Brasil. Também como esperado, os Estados Unidos foram o principal destino das exportações brasileiras de piscicultura no período, chegando ao valor de U$ 12,9 milhões ou 87% do total que o Brasil vendeu para outros países entre abril e junho. Na sequência, com 7% do total de nossas exportações, ficou o Peru.

Em termos de preços médios, das cinco categorias de produtos de tilápia comercializadas no exterior, quatro tiveram aumento de preço quando se compara o segundo trimestre deste ano com o de 2023. As tilápias inteiras congeladas, as tilápias inteiras frescas ou refrigeradas, os filés de tilápia congelados e os filés de tilápia frescos ou refrigerados subiram de preço, enquanto os subprodutos de tilápia impróprios para alimentação humana caíram. O destaque fica com os filés de tilápia frescos ou refrigerados, que passaram de U$ 6,63 / kg no segundo trimestre do ano passado para U$ 7,93 / kg no segundo trimestre de 2024.

*Com informações da Embrapa Pesca e Aquicultura e Associação Brasileira da Piscicultura