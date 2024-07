Feirão da empregabilidade tem mais de 300 oportunidades hoje

Funtrab

Para dar celeridade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e trabalhadores que estão em busca por uma colocação no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promove nesta terça-feira (9) o Feirão da Empregabilidade.

Estarão presentes as equipes de recrutamento de 10 empresas dos segmentos de limpeza, saneamento e obras, indústria, rede atacadista, costura industrial, alimentação, serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, prestadora de serviços, consultoria em Recursos Humanos e serviços terceirizados.

São 331 oportunidades que estão disponibilizadas nas áreas de Serviços, Comércio e Indústria, além das mais de 1.800 oportunidades disponíveis na Funtrab em variadas áreas.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), está alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atuando como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

As empresas contratantes atendem no piso térreo da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), somente no período da manhã (das 8h às 11h). Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.