Governo destaca potencial de MS na SIAVS 2024 para atrair avicultura

MS se destaca em inúmeros projetos inovadores na geração de biometano a partir dos resíduos suínos / Divulgação

Durante o SIAVS (Salão Internacional de Proteína Animal), que ocorrerá de 6 a 8 de agosto no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo, Mato Grosso do Sul apresentará suas principais qualidades na produção de aves, suínos e peixes. A participação do estado no evento é uma prática constante do Governo Estadual, coordenada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

O secretário Jaime Verruck representará o governador Eduardo Riedel no estande de Mato Grosso do Sul. Verruck, que lidera a pasta de desenvolvimento sustentável há quase uma década, fará uma palestra sobre a “Rota Bioceânica - Nova Geopolítica na América do Sul” às 16h30 na Sala de Expositores, posição 74 do Pavilhão 2.

O objetivo da presença do Governo sul-mato-grossense no SIAVS 2024 é atrair investimentos e fortalecer laços comerciais com a cadeia produtiva de proteínas animais. O estado oferece incentivos como os programas Leitão Vida e Frango Vida, que garantem retorno aos produtores. Mato Grosso do Sul se destaca pela vasta produção de matéria-prima para ração, com 10 milhões de toneladas de milho por safra e excelente condição sanitária.

No estande, a Semadesc apresentará o plano de transformar o estado em um hub logístico de exportação de carnes para a China, com a Rota Bioceânica ligando os portos do Chile e atravessando Mato Grosso do Sul, com a ponte sobre o Rio Paraguai já em mais de 50% de conclusão.

Mato Grosso do Sul também é pioneiro em bioenergia, com projetos inovadores na geração de biometano a partir de resíduos suínos e energia solar em aviários. O estado busca alcançar a neutralidade de carbono até 2030.

Além de Jaime Verruck, o estande contará com a presença do secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta, e de técnicos especializados nos setores de proteína animal do estado.