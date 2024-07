Governo inicia pavimentação para acesso à Usina Neomille

Indústria foi inaugurada este ano / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul deu início à pavimentação do acesso que liga a MS-157 à usina de etanol de milho Neomille, inaugurada em junho deste ano, em Maracaju. A obra, com investimento de R$ 4,6 milhões, não só facilita o transporte de insumos e produtos da usina, mas também representa um significativo impulso ao desenvolvimento produtivo da região.

O contrato entre a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a empresa responsável pela obra foi divulgado na edição desta segunda-feira, 15, do Diário Oficial do Estado. O trecho de aproximadamente 1 km, que ligará a rodovia diretamente à Usina Cerradinho, deve ser concluído em 120 dias a partir da data da Ordem de Início de Serviços.

A Neomille, subsidiária do grupo Cerradinho Bioenergia, é uma importante planta de etanol de milho (DDGS - Distiller's Dried Grains with Solubles) situada em Maracaju. Com um investimento total de R$ 1,08 bilhão, a Cerradinho Bioenergia, uma empresa do setor sucroenergético, produz etanol e seus coprodutos a partir de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar e milho.

O secretário da Seilog (Infraestrutura e Logística), Helio Peluffo, destacou a importância dos investimentos que sustentam o crescimento e a instalação de empresas no Estado.

“Os incentivos fiscais que o Governo tem oferecido, a geração de empregos nas indústrias e os grandes projetos em desenvolvimento para Mato Grosso do Sul refletem o compromisso do governador Eduardo Riedel com os empreendimentos que trazem progresso e desenvolvimento para a região. As indústrias precisam de infraestrutura adequada para se instalarem aqui, e é isso que temos proporcionado. Contribuir para o crescimento do setor produtivo com estradas de qualidade certamente faz o MS crescer cada vez mais”, afirmou Peluffo.

A usina está instalada às margens da rodovia MS-157, em uma área de 115 hectares, em Maracaju.

*Com informações da Comunicação Seilog/Agesul