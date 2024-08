MS 1.645 empregos formais em junho

Divulgação

Mato Grosso do Sul ampliou em 1.645 o universo de trabalhadores com carteira assinada no mês de junho, conforme dados divulgados na terça-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego.



O setor do Comércio foi o que mais empregou – 683 trabalhadores – no período, tendo a Indústria em segundo (540), Serviços em terceiro (446) e a Agropecuária em quarto (388 novos postos de trabalho). O setor da Construção apresentou retração com o fechamento de 412 vagas de trabalho.



Com esse resultado, aumentou para 679.144 o estoque de trabalhadores formais no Estado. Desde o início do ano Mato Grosso do Sul já empregou mais 21.179 pessoas com carteira assinada. Esse é o resultado entre as admissões e demissões ocorridas no período. Foram 4.737 em janeiro, 5.931 em fevereiro, 4.260 em março, 2.649 em abril e 1.957 em maio.



Outros recortes interessantes que o Caged traz do perfil desses novos trabalhadores é com relação ao sexo: 1040 são homens e 605 mulheres; instrução escolar – 1345 estudaram até o nível médio; e idade – 1.463 têm entre 18 a 24 anos.



Com relação à distribuição territorial, persiste a concentração em Campo Grande que empregou 1.322 trabalhadores em junho. Dourados vem em segundo com 539 contratações, seguido de Três Lagoas com 393, Sidrolândia com 112 e Água Clara com 99.