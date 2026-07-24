Nova tarifa de 12,5% dos EUA atinge quase 4 mil produtos brasileiros, aponta CNI

Medida deverá afetar cerca de 80,7% das exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos / Arno Senoner/Unsplash

A nova tarifa de 12,5% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrou em vigor nesta sexta-feira (24) e, somada à taxa de 25% anunciada anteriormente, fará com que 3.985 produtos brasileiros passem a enfrentar uma tarifa acumulada de 37,5% para entrar no mercado norte-americano. As informações são do UOL.

De acordo com levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria), a medida deverá afetar cerca de 80,7% das exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos, com impacto estimado em US$ 12,4 bilhões em vendas.

Outros 75 produtos, que representam aproximadamente 13% das exportações, serão atingidos apenas pela nova alíquota de 12,5%, criada sob a justificativa de "combate ao trabalho forçado".

A CNI defende o fortalecimento das negociações entre Brasil e Estados Unidos para reduzir os prejuízos à indústria nacional. A entidade também contesta a justificativa adotada pelo governo norte-americano, afirmando que o Brasil possui uma legislação moderna para prevenir e combater o trabalho forçado.

Entre os segmentos mais afetados estão os de madeira, que terá 83% das exportações atingidas pela tarifa acumulada, além das indústrias de minerais não metálicos e produtos químicos, que também devem registrar impactos significativos.