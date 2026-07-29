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Programa Desenrola Brasil 2.0

Renegociação de dívidas bancárias é estendida por mais um mês

Medida amplia o período para regularização de pendências bancárias e mantém as mesmas regras do programa

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 11:00

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Consumidores ganharão mais tempo para renegociar dívidas bancárias por meio do programa Desenrola Brasil 2.0 / Divulgação

Os consumidores brasileiros ganharão mais tempo para renegociar dívidas bancárias por meio do programa Desenrola Brasil 2.0. O Ministério da Fazenda confirmou que o prazo de adesão será estendido até o dia 31 de agosto, mantendo inalteradas as regras atualmente em vigor.

De acordo com a Agência Brasil, a decisão foi anunciada nesta terça-feira (28) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo ele, a medida foi definida em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e será oficializada por meio de ato do ministério, com publicação prevista até sexta-feira (31).

O objetivo da prorrogação é permitir que consumidores que ainda negociam débitos com instituições financeiras tenham mais tempo para concluir a regularização da situação de crédito.

O ministro destacou que a ampliação do prazo também poderá beneficiar pessoas interessadas em contratar financiamentos. Segundo ele, a quitação ou renegociação das pendências facilita o acesso ao crédito, especialmente para motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem adquirir novos veículos por meio do Programa Move Brasil.

Durigan afirmou, ainda, que a extensão do Desenrola não trará impacto adicional às contas públicas. Conforme explicou, os recursos já destinados ao FGO (Fundo de Garantia de Operações) são suficientes para atender à demanda prevista, sem necessidade de novos aportes.

Segundo o Ministério da Fazenda, todas as condições de funcionamento do programa permanecem as mesmas durante o período adicional de vigência.

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