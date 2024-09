Sorteio da Lotofácil da Independência será na segunda-feira

Divulgação

Com prêmio estimado de R$ 200 milhões, o maior oferecido na história da Lotofácil, o sorteio do concurso especial 3.190 será realizado na próxima segunda-feira (09), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país ou pela internet.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

*Com informações da Caixa.