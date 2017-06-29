IFMS recebe evento sobre a gestão da educação em tempo de crise

O Campus de Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe o evento “A gestão da Educação em tempo de crise”. O objetivo é promover a discussão a respeito dos problemas inerentes a essa conjuntura política e econômica e das soluções encontradas pela gestão da educação.

De acordo com os organizadores, pretende-se que o compartilhamento das experiências de diferentes gestores nos diferentes sistemas de ensino, promova um debate crítico e reflexivo sobre o ensino na educação profissional e tecnológica, possibilitando o enfrentamento de problemáticas atuais a partir de diferentes perspectivas teóricas.

O evento é gratuito, mas exige que os participantes façam a inscrição por meio do link. O evento tem início marcado para as 18h30 e segue até as 22h30.