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Educação

Centro estadual de atendimento para altas habilidades/superdotação terá sede na Capital

Decreto que normatiza criação do centro está publicado no Diário Oficial desta terça-feira

Flavio Brito

Publicado em 25/07/2017 às 10:30

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A criação do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS) terá sede em Campo Grande. A informação está publicada na edição do Diário Oficial de MS (DOEMS) desta terça-feira (25), por meio do Decreto nº 14.786, de 24 de julho de 2017.

Com sede no município de Campo Grande, o centro será gerido pedagógica e administrativamente pela Coordenadoria de Educação Especial (Copesp/Suped), integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação (SED). De acordo com o documento, o objetivo é atender aos estudantes, público da Educação Especial com Altas Habilidades/Superdotação.

O CEAM/AHS terá abrangência em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, com orientação e acompanhamento da equipe técnico-pedagógica. Fica a cargo da SED prover os recursos necessários ao funcionamento do CEAM/AHS, e estabelecer critérios para efeitos de lotação de pessoal. O decreto entra em vigor na data de sua publicação. Assinam o governador Reinaldo Azambuja e a Secretária Estadual de Educação, Maria Cecília Amendola da Mota.

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