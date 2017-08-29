IFMS amplia para 955 as vagas em cursos de qualificação a distância

Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional, a distância, oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O interessado pode se inscrever na Página do Candidato da Central de Seleção até 7 de setembro. O número de vagas foi ampliado de 405 para 955. O campus de Aquidauana conta com 40 para o curso de operador de computador e mais 40 vagas para a qualificação de vendedor.



A seleção se destina aos cursos Formação Inicial e Continuada (FIC) em Operador de Computador e Vendedor. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Os cursos serão oferecidos ainda em Água Clara, Alcinópolis, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Figueirão, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, Sonora e Três Lagoas. Para participar do processo seletivo é necessário ter ensino fundamental completo. Todas as regras estão disponíveis no edital de abertura publicado na Central de Seleção.

Seleção

Após a divulgação das inscrições homologadas, prevista para 8 de setembro, os inscritos poderão fazer a matrícula nos cursos. A seleção obedecerá a ordem de efetivação de matrícula, respeitando o número de vagas ofertadas. Entre os documentos necessários estão o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3×4, documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais e certificado de conclusão do ensino fundamental.

Também devem ser apresentados originais e cópias do documento de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e documento que comprove estar em dia com o serviço militar (para homens maiores de 18 anos). Após a matrícula, os candidatos deverão participar de um encontro de sensibilização que será realizado presencialmente nos polos de ensino a distância do IFMS. Quem não participar, perderá o direito à vaga.

Educação a distância

Os cursos FIC de Operador de Computador e Vendedor são oferecidos por meio de aulas disponibilizadas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Moodle). As avaliações ou encontros presenciais serão realizados nos polos de apoio presencial, de acordo com o calendário dos cursos ou conforme solicitação do coordenador da Educação a Distância do campus IFMS.