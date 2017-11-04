Veja seis motivos que ainda podem levar ao zero na redação

A redação é decisiva no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quem tira nota zero fica impossibilitado de participar de programas do governo federal como Fies e Prouni; e dificilmente consegue nota para disputar vagas nas universidades pelo Sisu.

Neste ano, uma decisão provisória da Justiça Federal proíbe que seja automaticamente anulada a redação que tiver desrespeito aos direitos humanos. Entretanto, o autor também não vai conseguir tirar a nota máxima na redação.

A liberdade para desrespeitar os direitos humanos sem a anulação sumária é o tema de uma ação judicial movida pela Escola Sem Partido, que conseguiu aval provisório da Justiça Federal e é alvo de críticas pelo Ministério da Educação (MEC).

No ano passado, 84.236 pessoas ficaram com nota zero. Confira, abaixo, quatro itens que podem anular seu texto e entenda a polêmica sobre os direitos humanos:

1. Fuga ao tema

Não adianta escrever bem, ter ideias organizadas e fugir do tema proposto. Ele é muito claro e precisa ser seguido, assim como a estrutura dissertativo-argumentativa cobrada no exame.

"No Enem 2016 (quando o tema foi "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”), recebeu a rubrica fuga ao tema a redação estruturada integralmente em assunto não solicitado, ou seja, qualquer encaminhamento que não tratou do tema ou, pelo menos, de assunto a ele relacionado".

Foram exemplos de fuga ao tema em 2016 a abordagem, exclusivamente, de:

princípios e fundamentos doutrinários ou filosóficos das religiões

violência ou intolerância, de modo genérico, sem relação com a questão da intolerância religiosa

negação da existência de intolerância religiosa

ateísmo, como uma decisão de não vinculação a credos religiosos (ja? a defesa da prática do ateísmo, livre de preconceitos e de intolerância por parte de pessoas adeptas de alguma religião, no entanto, e? argumento válido e esta? dentro da temática proposta, desde que mencionadas as formas de combate a? intolerância religiosa)

proselitismo, como estratégia de convencimento e/ou defesa religiosa de qualquer espécie

2. Texto insuficiente

Para conseguir pontuar, é necessário escrever mais de sete linhas. O texto será considerado insuficiente, se este limite não for respeitado. O mesmo vale para folha de redação deixada em branco, mesmo que haja escrito na folha de rascunho.

3. Cópia integral de texto motivador

O tema da redação vem acompanhado por textos motivadores para servirem de inspiração. Eles não podem ser copiados integralmente. O edital prevê que as linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no caderno de questões serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem do mínimo de linhas.

4. Parte desconectada

A redação do candidato que apresentar “parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto” também receberá nota zero.

São trechos como: reflexões sobre o próprio processo de escrita, bilhetes em geral (destinados à banca avaliadora, por exemplo), mensagens iniciadas por hashtag, mensagens de protesto, orações, mensagens religiosas, trechos de música, de hino, de poema ou de qualquer texto, desde que estejam desarticulados da argumentação feita na redação.

5. Assinatura

Também será anulada a redação que tiver assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante.

6. Língua estrangeira

O manual do Inep também deixa claro que será anulado o "texto integralmente em língua estrangeira".

COMPETÊNCIAS COBRADAS

As cinco competências são as regras básicas pelas quais os corretores da redação atribuem as notas aos candidatos do Enem. Cada uma vale no máximo 200 pontos, por isso a nota máxima da redação é mil. Veja quais são elas:

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa. Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Todas as redações serão corrigidas por dois avaliadores, assim como no ano passado. Caso a nota final de cada avaliador tenha discrepância de mais de 100 pontos, ou caso a nota de cada avaliador em uma das competências tenha discrepância de mais de 80 pontos, a redação passará por um terceiro avaliador.

Se a discrepância persistir, uma banca presencial com três professores avaliará a redação mais uma vez, para definir a nota final do candidato.

TÍTULO

O título é elemento opcional na produção da sua redação e será considerado como linha escrita. Porém, o título não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência.