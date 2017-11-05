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Abertas inscrições para processo seletivo de cursos EaD da Uems

A aplicação da prova escrita será 10 de dezembro

Renan Nucci

Publicado em 05/11/2017 às 08:58

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de graduação e de pós-graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD). O prazo vai até o dia 20 de novembro. Os editais com as datas foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) conforme os seguintes links: Edital de Retificação – Graduação e Edital de Retificação – Pós-graduação.

A aplicação da prova escrita será 10 de dezembro. O edital com a lista de candidatos e ensalamento será publicado no dia 30 de novembro. São 850 novas vagas para os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Na graduação, as vagas são para os cursos de Administração Pública (Bacharelado), Ciências Sociais (Licenciatura) e Pedagogia.  As aulas são oferecidas pela Uems nos polos de EaD dos municípios de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bela Vista, Bela Vista, Camapuã, Miranda, Paranhos e Japorã.

Já na pós-graduação, as vagas são para a Especialização Lato Sensu em Gestão Pública. O curso é oferecido pela Uems nos polos de EaD de Aparecida do Taboado, Paranhos e Japorã.

O Processo Seletivo para todos os cursos, tanto de graduação como de pós-graduação, é realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems). Para fazer a inscrição ou obter mais informações acesse o Portal da Fundação.

Inscrições

A inscrição deverá ser feita pelo candidato somente via internet,  até às 23h59 do dia 20 de novembro de 2017. O candidato poderá fazer a inscrição para um único curso/polo.

A taxa de inscrição é de R$ 80 e deverá ser paga através do boleto bancário, até o dia 20 de novembro de 2017.

Provas

A prova escrita terá duração de 4 horas e será aplicada no dia 26 de novembro, no período matutino, nos municípios onde se encontram instalados os polos EaD/UAB.

Graduação

Água Clara, Aparecida do Taboado, Bela Vista, Bela Vista, Camapuã, Miranda, Paranhos

Bacharelado em Administração Pública (4 anos): Aparecida do Taboado (100 vagas) e Paranhos (50 vagas)
Licenciatura em Ciências Sociais (4 anos): Água Clara (50 vagas), Bela Vista (50 vagas), Camapuã (50 vagas) Miranda (50 vagas)


Licenciatura em Pedagogia (4 anos): Aparecida do Taboado (150 vagas) e Paranhos (50 vagas)
Japorã

Bacharelado em Administração Pública (4 anos): 50 vagas


Licenciatura em Ciências Sociais (4 anos): 50 vagas


Pós-graduação

Aparecida do Taboado e Paranhos

Especialização em Gestão Pública – Polo de Aparecida do Taboado (100 vagas)


Especialização em Gestão Pública – Polo de Paranhos (50 vagas)


Japorã

Especialização em Gestão Pública – 50 vagas

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