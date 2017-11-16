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Educação

Instituto Federal em MS abrirá mil vagas para cursos superiores em 2018

A previsão é que o edital com a abertura de vagas seja publicado até a segunda quinzena de dezembro

Renan Nucci

Publicado em 16/11/2017 às 17:50

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O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abrirá mil vagas para graduação no primeiro semestre de 2018. O ingresso será feito por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para candidatos que prestaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano.

Serão oferecidas nove opções de cursos superiores de tecnologia, cinco de bacharelado e duas licenciaturas com vagas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A previsão é que o edital com a abertura de vagas nos cursos de graduação para 2018 seja publicado na Central de Seleção do IFMS até a segunda quinzena de dezembro. As inscrições no Sisu deverão ser abertas no mês de janeiro.

A oferta é 33% maior em comparação ao ano anterior, quando o IFMS abriu 750 vagas na graduação.

Sobre essa ampliação, o pró-reitor de Ensino, Delmir Felipe, destaca a abertura de seis novos cursos pela instituição para o ano que vê.

Oz seis novos cursos de graduação do IFMS serão oferecidos nos campi Aquidauana, Dourados, Jardim e Três Lagoas.

Os projetos pedagógicos desses cursos foram aprovados pelo Conselho Superior do IFMS no último dia 26.

Outra novidade para 2018 é o início da oferta do bacharelado em Agronomia no Campus Naviraí, curso já oferecido pelos campi Nova Andradina e Ponta Porã.

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