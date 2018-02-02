Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:58

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

12 anos após ser alfabetizada, mulher se forma em Letras pela UEMS

Ela tinha medo de fazer o Enem, mas enfrentou e passou em duas universidades

Renan Nucci

Publicado em 02/02/2018 às 16:20

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aos 42 anos eu aprendi a ler e a escrever e aos 54, diploma! Formada professora de Português, Espanhol e Literatura. É muita honra, muita honra!”, enfatiza Gilvania Ferreira Santos, formada na cerimônia de Colação de  Grau que ocorreu nesta quinta-feira (1.2) e diplomou 59 profissionais licenciados em Letras Português/Inglês e Espanhol, Física, Química, Pedagogia, Matemática e Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Gilvania é carioca, chegou ao Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, em 1984, acompanhando o marido, que é policial militar. Em 2006 decidiu entrar em aulas de alfabetização, no ano seguinte se mudou para Dourados e entrou nas aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde cursou do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

Ela tinha medo de fazer o Enem, mas enfrentou e passou em duas universidades.  “Optei pela UEMS e entrei pelas cotas para negros, que são maravilhosas e dão muitas oportunidades, e ganhei também a bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).  A UEMS é uma mãe, eu amo a UEMS! Os professores são excelentes, são pessoas humanas e amorosas! Eu só tenho a agradecer, o que aconteceu de melhor na minha vida foi ter entrado para estudar na UEMS, todas as portas se abriram para mim”, ressaltou.

Para o reitor, Fábio Edir dos Santos Costa, essa é a maior marca da UEMS. “Eu tenho maior orgulho! Nós somos uma Universidade onde tudo o que é humano pulsa. Onde se celebra a diversidade, uma Universidade que chora com quem chora e sorri com quem se alegra. O que nós estamos vivendo hoje só tem significado concreto se a gente for capaz de olhar para trás e se der conta que, para chegar até aqui, tivemos que fazer muita coisa e, principalmente, sentir muita coisa”, enfatizou.
E não só Gilvania que é UEMS; seus três filhos também, o caçula faz Engenharia Física, a filha se formou em Enfermagem e, no mesmo ano que a mãe, o filho Guilherme Ferreira Baltar, se formou em Química.

“Eu me sinto muito feliz, porque isso para mim foi uma grande conquista e para a minha mãe, que está com 54 anos, é uma conquista maior ainda, eu fico feliz por mim e por ela também. Ensinar é nossa vocação: essa sempre foi uma paixão minha, eu sempre quis ser professor, e minha mãe sempre ajudou na igreja a dar aula para as crianças e na faculdade ela optou por fazer Letras”, destacou o licenciado em Química pela UEMS.

Gilvania não quer parar por aqui, ela foi “picada” pelo amor aos estudos e sonha em se especializar em literatura ou linguística, depois fazer mestrado e doutorado. “Quero continuar, peguei gosto pelos estudos! E digo para quem parou: ‘volte correndo, porque é apaixonante estudar!’. É um desafio, é preciso muita dedicação, mas não tem coisa melhor do que estudar nesta vida, não tem. Valeu a pena eu ter enfrentado”, finalizou a apaixonada por aprender e ensinar.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo