Vale Universidade inicia segunda etapa do processo seletivo 2018

O Vale Universidade iniciou nesta segunda-feira (12.3) a etapa de entrevista e apresentação de documentos do processo seletivo 2018. Ao todo, 2.137 candidatos citados na lista de pré-habilitados passarão pela segunda etapa do certame de 12 a 27 de março. Neste link, está disponível a lista com data e horário de apresentação dos candidatos.

Documentos pessoais, como RG, CPF e título de eleitor, e comprovantes de matrícula, de renda e de endereço estão entre os itens que devem ser apresentados. A relação completa dos documentos pode ser conferida na Resolução 183/2018 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), disponível no endereço eletrônico.