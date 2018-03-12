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Vale Universidade inicia segunda etapa do processo seletivo 2018

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 12/03/2018 às 12:00

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O Vale Universidade iniciou  nesta segunda-feira (12.3) a etapa de entrevista e apresentação de documentos do processo seletivo 2018. Ao todo, 2.137 candidatos citados na lista de pré-habilitados passarão pela segunda etapa do certame de 12 a 27 de março. Neste link, está disponível a lista com data e horário de apresentação dos candidatos.

Documentos pessoais, como RG, CPF e título de eleitor, e comprovantes de matrícula, de renda e de endereço estão entre os itens que devem ser apresentados. A relação completa dos documentos pode ser conferida na Resolução 183/2018 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), disponível no endereço eletrônico.

 

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