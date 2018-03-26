Resultados da seleção do P-Fies já estão disponíveis para consulta na internet

Educação
O P-Fies é destinado a candidatos com renda mensal de até cinco salários mínimos por pessoa da família
O Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje (26) o resultado da pré-seleção do P-Fies, uma das modalidades do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os estudantes já podem consultar o status do pedido na página do Fies Seleção. O P-Fies é destinado a candidatos com renda mensal de até cinco salários mínimos por pessoa da família.
No primeiro semestre deste ano, serão oferecidas 75 mil vagas na modalidade. Nesta versão, o agente financeiro do empréstimo será um banco privado.
O P-Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. As condições para concessão do financiamento ao estudante serão definidas entre o banco, a instituição de ensino superior e o estudante.
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