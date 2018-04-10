Em apoio à greve dos administrativos, estudantes realizam manifestação

Para Giovana Arévalo, 16 anos, cursando o 3º ano do ensino médio, a greve é válida e os administrativos estão no direito de reivindicar melhoria salarial. “Eles ganham abono de 200 reais ao mês e se mudar o governo eles vão perder, então eles estão pedindo aumento e o governo não quer dar. A gente decidiu parar para apoiá-los”, explicou.

Alunos da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade estão protestando próximos à instituição, na Rua Oscar Trindade de Barro, no Bairro Santa Terezinha, em apoio à paralisação dos servidores administrativos estaduais da educação que não entraram em consenso com o governo do Estado após reajuste de 3,04% sancionado pelo Executivo na semana passada. A greve não tem data para terminar, segundo nota da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS).

Ainda segundo Giovana, no local estão os alunos de todas as salas de aula do Ensino Médio, que compreende 3 salas do primeiro ano, 2 do segundo e mais 2 do terceiro ano. “Estamos aqui para chamar a atenção da população. Os administrativos também merecem respeito e aumento de salário”, disse a estudante da Dóris Mendes Trindade.

Para o diretor da escola, José Ramão, a situação tenderá a ficar mais difícil e provavelmente, as aulas terão de ser suspensas com a falta do trabalho dos servidores responsáveis pela manutenção, limpeza, merendas e secretaria. “Acredito que a partir da próxima quinta-feira (12) a escola não terá mais condições de funcionamento”, avaliou.

Demais administrativos das escolas estaduais de Aquidauana estão paralisando as atividades e não têm data para retornar.

Posição da Fetems

Em nota, a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) afirmou que a greve é por conta do não atendimento do pleito da categoria pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

A entidade também afirmou que representa 74 sindicados de educação no Estado (Simted’s) e ainda que o Sindicato dos Funcionários Administrativos da Educação de MS (Sinfae) não representa a Fetems, por isso “não pode falar e nem assinar acordos em nome da federação”.

Ontem o Azambuja declarou que a - até então - “ameaça de greve” dos servidores administrativos da educação é de natureza política e que iria recorrer à Justiça. “Vamos tomar as iniciativas para o cumprimento das atividades escolares, se eles entrarem em greve, cabe ao governo entrar na Justiça devido a ilegalidade”, afirmou o chefe do Executivo.

A paralisação das atividades é em protesto ao reajuste de 3,04% sancionado pelo Executivo na semana passada. “Eles não tem o por quê pararem. A grande reivindicação que eles queriam era a incorporação do abono e isso já foi resolvido, só que dentro da legalidade”, explicou o governador.

*Com informações do Correio do Estado

*Colaborou Luiz Guido Jr.