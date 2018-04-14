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Concurso

Candidatos podem fazer provas tanto para PM quanto Bombeiros

Cronograma prevê prova escrita em dias diferentes. Inscrições vão até às 17 horas do dia 8 de junho

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2018 às 08:38

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As datas referentes à aplicação da prova escrita dos concursos da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM) acontecerão em dias diferentes, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (13). Dessa maneira, o mesmo candidato pode concorrer a mais de um cargo nos concursos realizados pelo governo do Estado.

A prova escrita objetiva para soldados e oficiais da PM será no dia 12 de agosto, e a de soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros será no dia 2 de setembro.

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Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a sistemática é uma oportunidade para aquele candidato que busca ser aprovado em concurso público. “Utilizamos esse método no último concurso realizado pelo Governo do Estado e deu certo, pois amplia as chances dos candidatos. Será um concurso amplo com mais de 600 vagas e iremos novamente conduzir com ética, transparência e responsabilidade”, pontua.

No total serão ofertadas 614 vagas, sendo 438 para Polícia Militar e 176 vagas para o Corpo de Bombeiros. As inscrições começaram hoje e seguem até às 17 horas do dia 8 de junho no site da Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino, a Cultura de MS (Fapems).

Assinam a publicação os secretários, de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, de Justiça e Segurança Publica, Antonio Carlos Videira, e os comandantes, da PM, Paulo Rogério de Carvalho Silva, e do CBM, Luiz Antonio de Mello.

Confira a publicação com as datas previstas para aplicação de todas as fases do concurso a partir da página 2 da edição nº 9.635 do DOE.

Inscrições

O Diário Oficial do Estado traz ainda uma nova data para o encerramento das inscrições no concurso. Segundo Carlos Alberto de Assis, a alteração foi necessária para que o concurso seja homologado ainda em 2018. A nova data de encerramento das inscrições é 8 de junho.

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