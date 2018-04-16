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Inscrições para o Encceja 2018 começam nesta segunda-feira

As inscrições deverão ser feitas apenas pela internet até o dia 27 de abril

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/04/2018 às 07:20

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 Começam hoje (16) as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obtenção de certificados de ensino fundamental e médio.

As inscrições vão até 27 de abril, exclusivamente pela internet, na página oficial do Exame, sendo a participação totalmente gratuita. Durante o preenchimento da inscrição, o candidato deverá informar o endereço de e-mail e número de celular válidos, pois o Inep utilizará esses dados para enviar ao participante informações relativas ao exame.

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O Encceja é destinado a pessoas com no mínimo 15 anos completos na data da realização das provas para a certificação do ensino fundamental e mínimo de 18 anos completos na data das provas para a certificação do ensino médio. O candidato deve informar, no ato da inscrição, para qual nível de ensino deseja a certificação, como também indicar a Secretaria de Estado de Educação (SED) ou um dos Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul onde deseja retirar seu certificado.

O candidato deverá também optar pelas áreas de conhecimento que deseja participar, podendo ser uma ou todas, lembrando que caso não tenha sido aprovado(a) em qualquer área de conhecimento o certificado não será emitido.

Após a conclusão da inscrição, o participante poderá imprimir o comprovante em que consta seu número de inscrição. O número de inscrição e a senha deverão ser mantidos sob a guarda do participante, sendo indispensáveis para o acompanhamento do processo de inscrição na página do participante, para consultar e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição e para a obtenção dos resultados individuais via internet.

Para as provas aplicadas no Brasil, o estudante precisa ter em mãos o número do CPF e do Documento de Identidade. Para quem mora no exterior, é necessário CPF e número do passaporte. Pessoas privadas de liberdade ou em medidas socioeducativas (PPL) precisam de um responsável pedagógico para que a inscrição no Encceja seja feita. Todos os inscritos têm que responder ao Questionário Socioeconômico (QSE) para concluir o cadastro no Encceja. O recebimento das solicitações para atendimento por nome social vai de 30 de abril a 4 de maio.

As provas acontecem em 5 de agosto, com divulgação do resultado prevista para o último trimestre de 2018.

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