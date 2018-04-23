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Educação

Procurador da República Guilherme Shelb ministrará palestra

A palestra é destinada a pais, equipe docente e outros interessados

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 23/04/2018 às 10:26

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O Procurador Regional da República no Distrito Federal, Guilherme Shelb, conhecido pela defesa da família e da infância, ministrará em Dourados a palestra: ‘O que vocês querem para os seus filhos?’. O evento acontece no dia 5 de maio, às 19h30, ginásio poliesportivo da escola Presbiteriana Erasmo Braga. A palestra é destinada a pais, equipe docente e outros interessados.

Guilherme Schelb é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Segurança Pública, já ministrou palestras e treinamentos de diversos temas relacionados à educação para mais de 100 mil pessoas em todo o Brasil. Schelb palestra sobre Estratégias para a Prevenção da Violência em escolas, universidades, hospitais, polícias civil e militar, igrejas e empresas.

É idealizador do Programa Proteger – Programa Nacional de Prevenção da Violência e Criminalidade Infanto-Juvenil (www.programaproteger.com). É autor do livro "Violência e criminalidade infanto-juvenil" e também da coleção em quadrinhos "Crianças e Adolescentes" que orienta profissionais e pais a prevenir a violência infanto-juvenil.

As inscrições para o evento estão abertas. Para outras informações, o telefone para contato é o (67) 3421-5305.

 

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