Vale Universidade Indígena convoca para assinatura de termos

Ensino
Os candidatos habilitados deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado
A partir desta sexta-feira (4), o governo do Estado convoca os acadêmicos habilitados do Programa Vale Universidade Indígena (PVUI), do processo seletivo 2018, para assinatura dos termos de compromisso, conforme publicação de hoje, no Diário Oficial do Estado (DOE). A relação completa pode ser conferida a partir da página 4.
A Superintendência de Projetos Especiais (Suproes), que coordena o Vale Universidade Indígena, reforça que os candidatos habilitados deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado.
A ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2018.
Vale Universidade Indígena
O PVUI tem como objetivo assistir ao acadêmico da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio de auxílio financeiro, e a oportunidade de experiências profissionais por meio de atividades desenvolvidas em órgãos da administração pública federal, estadual e municipais, além de organizações não governamentais.
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