Vale Universidade Indígena convoca para assinatura de termos

A partir desta sexta-feira (4), o governo do Estado convoca os acadêmicos habilitados do Programa Vale Universidade Indígena (PVUI), do processo seletivo 2018, para assinatura dos termos de compromisso, conforme publicação de hoje, no Diário Oficial do Estado (DOE). A relação completa pode ser conferida a partir da página 4.

A Superintendência de Projetos Especiais (Suproes), que coordena o Vale Universidade Indígena, reforça que os candidatos habilitados deverão observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado.