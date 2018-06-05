Campo Grande sedia Congresso Internacional de Direito Processual

Gratuito
Nos dias 7 e 8 de junho, o evento será gratuito ao público interessado
Acontece nos dias 7 e 8 de junho, no auditório da OAB/MS, o I Congresso Internacional ADPMS – ABDPro de Direito Processual. O evento, realizado pela Academia de Direito Processual de MS em parceria com a Associação Brasileira de Direito Processual, será gratuito e conta com o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Escola Judicial (Ejud-MS).
Dentre os temas na pauta do evento, que começará às 19h30 do dia 7, estão Tutelas provisórias, Medidas Executivas Atípicas, IRDR, Negócio Processual, Agravo de Instrumento, Cooperação Processual, Precedentes e sua Superação, Garantismo Processual na América Espanhola e no Brasil, e La Crisis de la Justicia em Latinoamérica y los Sistemas de Enjuiciamiento.
Como palestrantes foram convidados nomes de prestígio na esfera jurídica como Eduardo Costa, Araken de Assis, Georges Abboud, Carmen Nery, Nelson Nery Jr., Diego Crevelin, Lúcio Delfino, Glauco Gumerato e Alvarado Velloso.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.esams.org.br. Mais informações podem ser obtidas no 3342-4000.
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