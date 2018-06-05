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Campo Grande sedia Congresso Internacional de Direito Processual

Nos dias 7 e 8 de junho, o evento será gratuito ao público interessado

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/06/2018 às 09:22

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Acontece nos dias 7 e 8 de junho, no auditório da OAB/MS, o I Congresso Internacional ADPMS – ABDPro de Direito Processual. O evento, realizado pela Academia de Direito Processual de MS em parceria com a Associação Brasileira de Direito Processual, será gratuito e conta com o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Escola Judicial (Ejud-MS).

Dentre os temas na pauta do evento, que começará às 19h30 do dia 7, estão Tutelas provisórias, Medidas Executivas Atípicas, IRDR, Negócio Processual, Agravo de Instrumento, Cooperação Processual, Precedentes e sua Superação, Garantismo Processual na América Espanhola e no Brasil, e La Crisis de la Justicia em Latinoamérica y los Sistemas de Enjuiciamiento.

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Como palestrantes foram convidados nomes de prestígio na esfera jurídica como Eduardo Costa, Araken de Assis, Georges Abboud, Carmen Nery, Nelson Nery Jr., Diego Crevelin, Lúcio Delfino, Glauco Gumerato e Alvarado Velloso.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.esams.org.br. Mais informações podem ser obtidas no 3342-4000.

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