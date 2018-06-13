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Educação

UEMS abre inscrições para seleção de docentes temporários

As vagas são para as unidades de Amambai, Campo Grande, Coxim, Ivinhema e Nova Andradina

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/06/2018 às 08:20

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A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de docentes temporários na área de Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado. O período de inscrições vai de 8 a 14 de junho.

As vagas são para as unidades universitárias de Amambai, Campo Grande, Coxim, Ivinhema e Nova Andradina. Os requisitos para concorrer são Licenciatura em qualquer área do conhecimento e pós-graduação em Educação Especial ou Educação Inclusiva; ou Licenciatura em qualquer área do conhecimento e experiência profissional comprovada em Atendimento Educacional Especializado de, no mínimo, seis meses.

As inscrições podem ser feitas nas secretarias das unidades universitárias. O endereço e o horário de funcionamento das secretarias estão no edital.

O professor contratado ficará sujeito ao regime de trabalho de 20 horas semanais, ou de 40 horas semanais. A remuneração será fixada conforme sua titulação, comprovada no momento da formalização do contrato.

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