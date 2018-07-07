Inscrições para o Enade 2018 podem ser feitas até 12 de agosto

Ensino Superior
O exame será aplicado em todo o Brasil, em 25 de novembro, pelo Inep
Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional Desempenho de Estudantes (Enade) deste ano. O edital foi publicado no dia 25 de junho no Diário Oficial da União. Os coordenadores de cursos deverão fazer as inscrições dos estudantes ingressantes regulares e dos concluintes regulares até 12 de agosto. Os estudantes concluintes regulares deverão também fazer o próprio cadastro, entre os dias 14 de agosto e 21 de novembro.
O candidato, previamente inscrito pela instituição de ensino superior, deverá criar login e senha para ter acesso ao Sistema Enade. Para fazer o cadastro é necessário informar o CPF, um número de telefone com DDD e um endereço de e-mail válido.
O exame será aplicado em todo o Brasil, em 25 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação e vai avaliar 27 áreas do conhecimento.
A prova é voltada para estudantes concluintes de cursos de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar. Os estudantes ingressantes terão que ser inscritos, mas serão dispensados, não precisarão fazer a prova.
De acordo com o Inep, a prova terá dez questões do componente de formação geral, comum a todos os estudantes, sendo duas discursivas e oito de múltipla escolha; e 30 questões nos componentes específicos de cada área, sendo três discursivas e 27 de múltipla escolha.
Enade
O Enade é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. Os estudantes são obrigados a fazer o Enade para receber o diploma, mas não há desempenho obrigatório.
A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores. A avaliação se repete a cada três anos.
Veja as áreas que serão avaliadas em 2018:
Grau de Bacharel
Administração
Administração Pública
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social - Jornalismo
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Design
Direito
Psicologia
Relações Internacionais
Secretariado Executivo
Serviço Social
Teologia
Turismo
Grau de Tecnólogo
Tecnologia em Comércio Exterior
Tecnologia em Design de Interiores
Tecnologia em Design de Moda
Tecnologia em Design Gráfico
Tecnologia em Gastronomia
Tecnologia em Gestão Comercial
Tecnologia em Gestão da Qualidade
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Gestão Financeira
Tecnologia em Gestão Pública
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Marketing
Tecnologia em Processos Gerenciais
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