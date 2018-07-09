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Abertas vagas remanescentes para cursos de graduação em três municípios

IFMS oferta 71 vagas para graduação, com ingresso no segundo semestre. Inscrições seguem até quinta-feira, 12

Renan Nucci

Publicado em 09/07/2018 às 15:06

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta segunda-feira, 9, edital com vagas remanescentes da seleção para ingresso no segundo semestre em cursos de graduação oferecidos via Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O documento está disponível na Central de Seleção.

As opções são Sistemas para Internet, em Campo Grande, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Corumbá, e Gestão do Agronegócio, em Ponta Porã. No total, são ofertadas 71 vagas, conforme a tabela abaixo

Somente podem se inscrever os candidatos que participaram das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2015, 2016 e 2017 e que, cumulativamente, obtiveram nota acima de zero na prova de redação e em todas as áreas do conhecimento.

A inscrição é gratuita e deve ser feita na Página do Candidato da Central de Seleção até a próxima quinta-feira, 12.

Ações Afirmativas - Metade das vagas ofertadas é reservada a cotistas, candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também possui uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.

Tanto a opção de cotista como de beneficiário do bônus local deve ser feita no ato da inscrição.

Seleção - Será feita com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2015, 2016 e 2017 do Enem.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 16 de julho.

O cronograma completo da seleção para vagas remanescentes está disponível na Central de Seleção. 

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