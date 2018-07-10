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Prefeitura de Aquidauana adere ao Busca Ativa Escolar em ação pioneira no município

A Busca Ativa Escolar é uma plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar

Renan Nucci

Publicado em 10/07/2018 às 14:20

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No Brasil, 2,8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, segundo dados da Unicef. O problema é tão grave, principalmente, entre as crianças de 4 e 5 anos, que deveriam estar na pré-escola.
Para buscar solucionar esse problema na esfera municipal, a Prefeitura de Aquidauana aderiu à Busca Ativar Escolar no município. A Busca Ativa Escolar é uma plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e o Instituto TIM.

A adesão foi feita pelo prefeito Odilon Ribeiro nesse mês e será executada pelas Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Saúde e Planejamento, Habitação e Urbanismo, em um trabalho em rede com estratégias para o recenseamento escolar em toda a cidade, incluindo, área rural, aldeias e distritos.
“Ainda temos muitas crianças fora da escola. O censo de 2010, o mais atual que temos no município, já apontava 1359 crianças fora da escola. Passaram-se 8 anos e acreditamos que esse número só cresceu. Precisamos identificar onde estão essas crianças, suas famílias e porquê estão fora da escola. Estudar é um direito delas. Nesta busca ativa vamos precisar da ajuda de todos para identificar e solucionar esse problema na nossa cidade”, explicou o prefeito Odilon.

Na manhã de hoje, 10, no gabinete no Paço Municipal, aconteceu a primeira reunião de trabalho para organização das equipes de trabalho da Busca Ativa Escolar em Aquidauana. A reunião foi presidida pelo prefeito Odilon e coordenada tecnicamente pela professora Ana Fábia Damasceno, da Secretaria Municipal de Educação, que explicou detalhadamente como funcionará a Busca Ativa Escolar. Participaram da reunião também os secretários municipais Wezer Lucarrelli (Governo), Mauro Batista (Educação), Ronaldo Ângelo (Planejamento), Marcos Chaves (Assistência Social) e Eduardo Moraes (Saúde) e coordenadores e técnicos das secretarias envolvidas.

Conforme explicou a Prof.ª Ana Fábia, a Busca Ativa Escolar vai envolver vários setores da gestão, será fundamental o trabalho dos agentes de saúde, conselheiros tutelares, técnicos dos CRAS, diretores e da equipe gestora do município e da SEMED. 

O secretário municipal de Educação, Mauro Batista destacou que esse é um trabalho pioneiro no município. “Isso nunca foi feito em Aquidauana e dará embasamento técnico e estatístico para sabermos onde estão essas crianças e adolescentes que não estão na escola, como poderemos trazê-los para escola, o que, quanto e onde precisamos investir. Esse trabalho, de forma articulada entre as secretarias, será referência para outros municípios”, afirmou.

De acordo com a Unicef, a intenção é apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio da Busca Ativa Escolar, municípios e estados terão dados concretos que possibilitarão planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a inclusão escolar.

A Busca Ativa Escolar foi criado em 2010 pela Unicef e na prática funciona nos municípios que aderem com a organização planos de trabalho e comitês de ação prática, não só no papel, mas nas ruas, nas casas. Participam dessas ações representantes de diferentes áreas – educação, saúde, assistência social, planejamento – dentro de uma mesma plataforma. Cada pessoa ou grupo dessas secretarias tem um papel específico, que vai desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola até a tomada das providências necessárias para a matrícula e a permanência do aluno na escola. 
 

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