IFMS oferta 155 vagas para curso de especialização em Docência

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o curso de especialização lato sensu em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com ingresso no 2º semestre deste ano.

São ofertadas 155 vagas nos campi Corumbá, Dourados, Jardim e Ponta Porã, conforme a tabela abaixo. Podem participar da seleção portadores de diploma de graduação.

Metade das vagas oferecidas se destina a servidores permanentes não licenciados ou em exercício provisório no IFMS. As demais são para o público externo.



As inscrições ocorrem em duas etapas. Até 22 de julho, o interessado pode efetivar a inscrição por meio da Página do Candidato da Central de Seleção. Posteriormente, deve ser feita pessoalmente a confirmação da inscrição na Central de Relacionamentos (Cerel) do campus em que concorre a vaga.



Para isso é necessário apresentar o comprovante de inscrição, gerado por meio da Página do Candidato, e um documento de identificação com foto. O prazo vai até 23 de julho.

O edital, com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção.



Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico, que ocorrerá até 2 de agosto. O resultado será divulgado no dia seguinte. Em caso de não preenchimento das vagas em qualquer categoria, elas poderão ser remanejadas, observando a ordem de classificação do sorteio.



Os selecionados deverão efetuar a matrícula de 13 a 17 de agosto.



Curso - Destina-se à formação de professores e/ou especialistas da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo desenvolvido em regime modular, com carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os encontros serão presenciais nos campi do IFMS.



A equivalência à licenciatura visa ao exercício de atividade docente na Educação Profissional Técnica de nível médio e se destina a profissionais graduados, não licenciados, já em efetivo exercício da profissão docente nesta área, ou aprovado em concurso público para o exercício de tal função.



A especialização tem duração de 18 a 24 meses, com início das aulas a partir de 22 de agosto, respeitando o calendário de cada campus.