PMA de Miranda realiza Educação Ambiental durante Feira Cultural

Policiais Militares Ambientais de Miranda realizaram trabalhos de Educação Ambiental para 659 pessoas em estande montado na Feira Cultural Indígena Regional (FECIR), em comemoração ao aniversário do município de Miranda.

Foram realizadas exposições de animais taxidermizados, explanações para os visitantes do estande sobre vários temas ambientais, tais como: os vários tipos de poluição e suas causas, bem como as questões voltadas à fauna, como o tráfico de animais silvestres, caça e pesca ilegais, e sobre a flora, especialmente, sobre os desmatamentos que são a primeira causa de extinção de espécies e que causam vários desequilíbrios, levando a diversos problemas em cadeia, como: erosões, assoreamento, desequilíbrio na distribuição dos recursos hídricos, perigos do uso irregular de agrotóxicos, entre outros.

A questão dos agrotóxicos também foi discutida com os visitantes, tendo em vista a atividade de agricultura irrigada bastante desenvolvida no município, além da agricultura indígena e familiar em pequenas propriedades rurais. A feira ocorreu entre os dias 13 a 15 de julho, encerrando-se com desfile cívico, em que a PMA participou com algumas viaturas e embarcações.