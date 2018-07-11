PMA utiliza drone para monitorar cardumes no rio Coxim e Taquari

Preservação ambiental
Polícia Militar Ambiental apreende redes de pescadores que praticariam pesca predatória
Policiais Militares Ambientais de Coxim realizam fiscalização preventiva e monitoramento de cardumes no rio Coxim e Taquari com utilização de um drone. Ontem (10) à tarde, durante a vigilância, os Policiais verificaram por meio do aparelho, dois infratores em uma região nas proximidades de um córrego denominado Índio, transportando redes de pesca (petrecho de proibido).
Aparentemente, os infratores ao perceberem o drone, esconderam os petrechos ilegais à margem do rio e empreenderam fuga na mata. A equipe foi ao local e apreendeu duas redes de pesca, que mediam 50 metros cada.
A PMA continuará em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente com uso deste tipo de petrecho ilegal que tem alto poder de captura. Se identificados, os pescadores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS