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Preservação ambiental

PMA utiliza drone para monitorar cardumes no rio Coxim e Taquari

Polícia Militar Ambiental apreende redes de pescadores que praticariam pesca predatória

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/07/2018 às 09:27

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Policiais Militares Ambientais de Coxim realizam fiscalização preventiva e monitoramento de cardumes no rio Coxim e Taquari com utilização de um drone. Ontem (10) à tarde, durante a vigilância, os Policiais verificaram por meio do aparelho, dois infratores em uma região nas proximidades de um córrego denominado Índio, transportando redes de pesca (petrecho de proibido).

Aparentemente, os infratores ao perceberem o drone, esconderam os petrechos ilegais à margem do rio e empreenderam fuga na mata. A equipe foi ao local e apreendeu duas redes de pesca, que mediam 50 metros cada.

A PMA continuará em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente com uso deste tipo de petrecho ilegal que tem alto poder de captura. Se identificados, os pescadores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção. Há também previsão de multa administrativa de R$ 700,00 a R$ 100.000,00.

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