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Porte ilegal

PMA prende assentado de 52 anos com revólver e munições ilegais

A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/06/2018 às 08:49

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Durante fiscalização ambiental na região do entorno do Assentamento Casa Verde, no município de Nova Andradina, Policiais Militares Ambientais de Batayporã prenderam ontem (28) no final da tarde, um assentado de 52 anos, por porte ilegal de arma e munições.

O infrator, residente em Nova Andradina, estava em um veículo Chevrolet Corsa Classic e embaixo do banco foi encontrado um revólver marca Taurus, calibre 38, carregado com cinco munições. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma e saiu depois de pagar fiança. Caso seja condenado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão.

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