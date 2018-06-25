PMA autua homem pela segunda vez em 2 anos por abandonar animal que morreu

Uma equipe de Policiais Militares de Batayporã atendeu ontem (24), a uma ocorrência relativa a um cavalo, que se encontraria abandonado no perímetro urbano, nas proximidades da Lagoa do Sapo. Ao chegar ao local, os Policiais perceberam que o cavalo já estava morto e, segundo informações coletadas, o bicho estava amarrado e abandonado, em situação de maus-tratos pela falta de alimento e água e ao relento há cerca de três dias. O animal foi removido por funcionários da Prefeitura para destinação adequada do resíduo.

A PMA localizou o proprietário do animal e o conduziu à delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde ele foi autuado por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena para este crime é de três meses a um ano de detenção.