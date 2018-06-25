PMA autua homem pela segunda vez em 2 anos por abandonar animal que morreu

Maus-tratos
O cavalo estava abandonado e quando os policiais chegaram ao local, já estava sem vida
Uma equipe de Policiais Militares de Batayporã atendeu ontem (24), a uma ocorrência relativa a um cavalo, que se encontraria abandonado no perímetro urbano, nas proximidades da Lagoa do Sapo. Ao chegar ao local, os Policiais perceberam que o cavalo já estava morto e, segundo informações coletadas, o bicho estava amarrado e abandonado, em situação de maus-tratos pela falta de alimento e água e ao relento há cerca de três dias. O animal foi removido por funcionários da Prefeitura para destinação adequada do resíduo.
A PMA localizou o proprietário do animal e o conduziu à delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde ele foi autuado por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena para este crime é de três meses a um ano de detenção.
O autuado, de 89 anos, residente em Batayporã, também recebeu multa administrativa de mil reais. Ele terá o direito de defesa, junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que é órgão que julgará a infração administrativa.
OUTRA OCORRÊNCIA
É o segundo animal que o infrator deixa morrer se alimento e água. No dia 14 de março do ano de 2016, ele deixou na mesma situação uma égua que veio a óbito e a PMA salvou o filhote que também estava abandonado e em situação de maus-tratos pela falta de alimento e água.
Naquela ocorrência, a PMA localizou o infrator que tinha 87 anos e o conduziu à delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde ele foi autuado por crime ambiental de maus-tratos a animais. Ele também recebeu multa administrativa de R$ 1.000,00.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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